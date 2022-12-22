شاهد بالفيديو.. بحضور جميلة الغناء الصاعدة وعدد من المطربات.. الفنانة منال البدري تنظم أضخم عيد ميلاد داخل منزلها بعد عودتها من شهر العسل وتكشف عن عمرها





نشرت الفنانة السودانية المعروفة منال البدري مقطع فيديو على حسابها الرسمي والمتابع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي نشرته الفنانة احتفالها بعيد ميلادها في حفل ضخم أقامته داخل منزلها بالعاصمة الخرطوم.

وشهد حفل عيد ميلاد البدري عدد من زميلاتها المطربة بقيادة توتة عذاب وريان الساتة والفنانة الملقبة بجميلة الغناء نون عبد السلام إضافة للفنانة إيمان أم روابة التي افتتحت الغناء في الحفل.

وكتبت الفنانة منال البدري على الفيديو الذي قامت بنشره عبر تقنية البث المباشر الموجودة على فيسبوك (عيد ميلادي) كما ردت على سؤال الجمهور والمتابعين عن عمرها وأكدت أنها أكملت عامها ال 26.

وتشير متابعات محررة موقع النيلين إلى أن الفنانة منال البدري كانت قد عادت إلى البلاد قبل أيام بعد أن ذهبت لقضاء إجازة شهر العسل.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين