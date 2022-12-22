بالفيديو.. يشبه فيلم نهاية العالم..انهيار مروع لحلبة الرقص بـ”25 طالبا” أثناء حفل تخرجهم





تحول حفل التخرج في البيرو إلى كارثة بعد انهيار حلبة الرقص بالمحتفلين، مما خلق مشهدًا يشبه فيلم نهاية العالم.

وأظهر مقطع فيديو، طلاب يرتدون ملابس أنيقة وهم يحترقون في كتلة متجمعة في منتصف حلبة الرقص التي ابتلعت 25 طالبًا، وجاء ذلك أثناء احتفالهم بتخرجهم من المدرسة الثانوية في سان مارتن، وفق صحيفة “نيويورك بوست”.

ووقع الطلاب بشكل جماعي داخل حفرة ضخمة في منتصف حلبة الرقص، بينما ملأت سحابة من الغبار الهواء.

صحيفة المرصد