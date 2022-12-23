شاهد بالفيديو.. خلال ظهوره في برنامج شهير.. شاب سوداني مسلم يتسبب في موجة غضب على مواقع التواصل بعد اعترافه بأنه لا يعرف من هو نبي الأمة وخاتم الأنبياء والانتقادات تطال مقدم البرنامج





سيطرت حالة من الغضب على رواد وسائل التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهور مقطع فيديو من برنامج شهير يذاع على مواقع التواصل.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد استضاف الناشط المعروف مصعب عمر سومي عبر برنامجه الشهير “زول سغيل” أحد الشباب بالشارع العام.

الشاب أثبت وأكد أنه جاهل بأبسط المعلومات الدينية, إذ أنه لا يعرف من هو خاتم الأنبياء والمرسلين إضافة لجهله بأن سيدنا محمد هو آخر الأنبياء.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد تسبب المقطع في حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي, في الوقت الذي تعرض فيه مقدم البرنامج لانتقادات حادة من المعلقين بسبب استضافته للجاهلين بالدين الإسلامي وبث الحلقة للجميع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين