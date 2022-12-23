شاهد بالفيديو.. الشيخ محمد مصطفى عبد القادر يفجرها داوية: (المقابر فيها ناس عايشين أحسن مننا الأكل بتاعهم شية ولحمة ضان والسبب الشيوعية الملاعين)





كشف الشيخ السوداني المثير للجدل محمد مصطفى عبد القادر عن انتشار ظاهرة غاضبة وذلك خلال خطبة له حضره جمع غفير من الناس.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تحدث الشيخ عن ظاهرة وجود بعض الناس في المقابر لحراسة قبور وأضرحة بعض مشايخ الصوفية.

وقال الشيخ في حديثه أن هؤلاء يعيشون أفضل عيشة بسبب حصولهم على لحوم الضان التي تأتي من بعض الموهومين بالشيوخ.

وطالب الشيخ في حديثه الذي رصده محرر موقع النيلين الجهات بالتدخل لحسمهم ومحاربتهم, لكنه عاد وقال (لكن البحاربهم منو من الشيوعية الملاعين).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين