بعد استلمت الذهب وسد المال الذي قدر بحوالي سبعة مليار.. عروس سودانية تهرب خارج البلاد قبل أيام من زفافها وساخرون يحذرون الشباب: (تاني الناس تستلم شيك ضمان وربنا يصبر العريس)





ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بقصة غريبة بطلتها فتاة سودانية مقبلة على الزواج الذي تم تحديده رسمياً من أهل الزوج وأهل الزوجة.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد فاجأت العروس الجميع بعد أن هربت خارج البلاد قبل أيام من زفافها الذي تم تحديد موعده.

ووفقاً لما ذكرت بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتي قامت بنشر القصة, فقد هربت الفتاة لإحدى الدول المجاورة بعد استلامها للذهب وسد المال الذي قدر بحوالي 7 مليون جنيه, أي ما يعادل سبعة مليار بالقديم.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاتهم التي رصدتها محررة موقع النيلين سخروا من العريس وانتقدوا تصرف العروس وكتب أحدهم (تاني يا شباب الناس تستلم شيك ضمان من أهل العروس وربنا يصبر العريس).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين