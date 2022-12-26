شاهد بالفيديو.. عريس سوداني ينقل أموال النقطة التي حصل عليها خلال حفل زواجه بــ(البراميل) والجمهور يصفها بأعلى نقطة حصلت في التاريخ





أدهش أهل وأصدقاء عريس سوداني جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع عريس سوداني وهو محاصر بأموال النقطة الهائلة التي حصل عليها في مناسبة زواجه.

حيث قام أصدقاء وأهل العريس بدفع أموال لم يستطيع معاوني العريس جمعها إلا عبر “براميل” المياه نظراً لكميتها الكبيرة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد وصف جمهور مواقع التواصل الاجتماعي عبر تعليقاتهم النقطة التي حصل عليها العريس بأنها الأعلى في التاريخ.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين