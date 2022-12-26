الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد





أعلي درجة حرارة سجلت ليوم الأمس كانت 31.5 ºم في مدينتي القضارف وأبو نعامة وأدناها سجلت صباح اليوم في مدينة الفاشر حيث كانت 07.6 ºم.

من المتوقع أن توالي درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى انخفاضها التدريجي في معظم أنحاء البلاد.

من المتوقع نشاط الرياح المثيرة للغبار في شمال، أواسط وغرب البلاد وأجزاء من ولاية البحر الأحمر.

أعلي درجة حرارة متوقعة 31.0 ºم في مدينة أبونعامة وأدني درجة حرارة متوقعة صباح الغد º07.0 م في مدينة الفاشر.

من المتوقع هطول أمطار خفيفة في جنوب شرق ولاية البحر الأحمر.

صحيفة اليوم التالي