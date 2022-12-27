حمدي الميرغني ينشر صورة مع أحمد حلمي: برنس الكوميديا





نشر الفنان حمدي الميرغني صورة له برفقة النجم أحمد حلمي عبر حسابه على موقع الصور إنستجرام.

وعلق حمدي الميرغني على الصورة قائلا: برنس الكوميديا النجم الكبير أحمد حلمي”.

فيلم خطة مازنجر

وانتهي الفنان حمدي الميرغني مؤخرا من تصوير مشاهده في فيلم “خطة مازنجر” الذي يقوم ببطولته.

الفيلم ينتمى لنوعية الأفلام الكوميدية الساخرة ؛ والذي سيتم طرحه خلال الفترة المقبلة.

فيلم “خطة مازنجر” بطولة حمدى الميرغنى، ياسمين رئيس، محمود حافظ، بيومى فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، اسماعيل فرغلى، ياسر الطوبجى، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيرى وإخراج رامى رزق الله وإنتاج شركة “AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى”.

على جانب آخر، كان الفنان حمدي الميرغني، شارك مؤخرا في فيلم بحبك للفنان تامر حسني.

فيلم “بحبك” تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخة، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين.

ويعد فيلم بحبك من إخراج النجم تامر حسني، حيث تولى إخراجه بالكامل، وهو من تأليفه أيضا في ظاهرة تحدث للمرة الأولى فى مصر والوطن العربى أن يقدم مطرب فيلم سينمائى من إخراجه وتأليفه وبطولته.

بوابة فيتو