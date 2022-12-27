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شاهد بالصور.. بعد أن تخيلتها فارس أحلامها.. فتاة سودانية تثير ضجة واسعة بعد احتضانها “دمية” بأحد محلات الملابس الرجالية وساخرون: (البورة لا دين لها)

2022/12/27
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عرضت فتاة سودانية نفسها لسخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في صور واسعة الانتشار على السوشيال ميديا ومنصات مواقع التواصل المختلفة.

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وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد نشرت عدد من صفحات فيسبوك صور للفتاة التي نالت حظها من السخرية وهي داخل أحد محلات بيع الملابس الرجالية.

حيث قامت الفتاة بحسب الصور المتداولة باحتضان “دمية” موجودة داخل المحل بعد أن تخيلتها وبشكل كوميدي أنها فارس أحلامها.

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جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاتهم التي رصدتها محررة موقع النيلين سخر من الفتاة, وكتب أحد المعلقين: (البورة لا دين لها).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

2022/12/27