شاهد بالصورة والفيديو.. شارع في وسط القاهرة لو قمت بزيارته تشعر بأنك في الخرطوم.. موجود فيه كل ما يخص السودانيين من العطور النسائية والحنة وحتى (التمباك) والإعلام المصري يوثق له





وثقت ناشطة وإعلامية مصرية لشارع في وسط العاصمة المصرية القاهرة اشتهر بتواجد السودانيين فيه بكثرة وهم يمارسون حياتهم وكأنهم في الخرطوم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكدت الإعلامية في مقطع الفيديو الذي بثته أنها سافرت السودان وهي موجودة داخل مصر.

وذلك بسبب توثيقها لحركة السودانيين داخل حارة الصوفي في وسط البلد والمشهورة باسم حارة السودانيين, وهي عبارة عن زقاق ضيق متفرع من شارع عبدالخالق ثروت بالقُرب من ميدان الأوبرا وتمثال إبراهيم باشا أحد أشهر شوارع القاهرة، ويصدر منه الشارع موجات صوتية تحمل بين طياتها اللهجة المصرية ممزوجة بالسودانية.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين ففى هذه الحارة، تجد وجوه سودانية اتخذت لها مقرًا للقاء، حيث إن كل مظاهر الحارة تشعرك بأنك في أحد شوارع العاصمة السودانية الخرطوم من حيث الشكل والملبس واللهجة.

كما توجد محلات لبيع مستلزمات الحنة والعطور السودانية، وفى منتصف الحارة تجد أحد المطاعم السودانية والذى يسمى بمطعم “السودان، وتخرج منه رائحة الطعام السودانى المقدم على الطريقة السودانية، وفى نهاية الحارة القهوة السودانية والتى يخرج منها رائحة العراديب والشاى السوداني.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين