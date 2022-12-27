شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تقدم وصلة رقص مثيرة وتحصل على “نقطة” من الذهب الخالص والجمهور: (السلطانة حولت ليكم النقطة من قروش إلى دهب)





فاجأت سيدة سودانية الفنانة هدى عربي بهدية قد تعد فريدة من نوعها داخل الحفلات السودانية وذلك أثناء حفل زواج أحيته المطربة الشهيرة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة هدى عربي وهي تقدم فاصل من الرقص المثير خلال الحفل الذي أحيته بإحدى صالات الأفراح بالعاصمة الخرطوم.

الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب تفاجأت بصعود سيدة للمسرح الذي كانت تغني فيه, حيث قامت بمسك أصبعها لتقوم بتلبيسها خاتم من الذهب الخالص.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد عبرت الفنانة عن فرحتها وقامت باحتضان السيدة مع تقديم الشكر لها عبر “المايك”, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من جانبه عبر عن دهشته, حيث كتب أحدهم: (السلطانة حولت ليكم النقطة من قروش لي دهب).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين