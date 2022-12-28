شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بسبب صورة





شيرين عبد الوهاب، عادت من جديد ليتصدر اسمها تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد للفنانة شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها حسام حبيب في إحدى السهرات.

وتظهر شيرين عبد الوهاب وهي تغني “بحبك يا لبنان” لفيروز، أثناء تواجدها في إحدى أماكن السهر ببيروت وسط تفاعل الحاضرين.

وأثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل في أحدث ظهور لها، فقد انتشر لها فيديو قال البعض إنه في أحد أماكن السهر بدولة لبنان مع زوجها حسام حبيب.

ظهرت شيرين عبد الوهاب تجلس بجوار زوجها حسام حبيب، في فيديو، وهي ترقص بطريقة صاخبة وغريبة، على نغمات أغنية من أغانيها، هي “إيه يعني غرامك لوعني”، وقد وضح عليها عدم الاتزان.

الرقص بطريقة مبالغ فيها

وما أثار الجدل هو رقص شيرين عبد الوهاب بطريقة قال البعض إنها مبالغ فيها، ولا تليق بنجمة كبيرة في قيمة شيرين.

وظهرت شيرين وهي ترقص أمام زوجها حسام حبيب ومجموعة من الأصدقاء، بطريقة غير معتادة على النجمة الشهيرة.

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تساءل عدد من عشاق شيرين عبد الوهاب بعد مشهد الرقص غير المعتاد: هل تعود شيرين لسابق عهدها أم سوف تستمر في الظهور بلقطات لا تليق بها؟.

كما انتقد بعضهم ظهورها بوزن زائد كثيرًا عن المعتاد.

“بكرة بينفصلوا”

وانتشر الفيديو بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة “إنستجرام”، و”تويتر”.

قال بسام الشودري، معلقًا: “الحين هذي #شيرين_عبدالوهاب اللي يحبها الكثير!! سبحان الله”.

وقال يحيى السهر: “بكرة بينفصلوا”.. وقال زياد: “واضح إن الحريم ما يحبون إلا الشخص اللي يجلدهم وينكد عليهم”.

وأكد بتار: “فخر الرجال حسام مروض النسويات أمثالها”.. وأشار أحدهم: “عودة العلاقات”.. ولفت آخر: “تسمونه حب وللا عديمة كرامة؟”.

“مستحيل تعيش بدون راجل”

فيما أوضح أحد المتابعين: “شيرين أثبتت للعالم أنه مستحيل بنت تعيش من دووون رجل”.

وقال واحد: “يلا عاد مافينا نقول شيء، الله يهنيهم ويخليهم لبعض”..

وعلق بعضهم على وزنها الزائد: “ليش ما تسوي دايت”.

يذكر أن شيرين تستعد لإحياء حفل في دولة الكويت يوم 12 يناير المقبل، وهو حفل مؤجل من أكتوبر 2022.

ومنذ أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن أولى حفلاتها الغنائية بعد أزمتها الأخيرة وعودتها لحسام حبيب مجددًا، في حفل استثنائي بالكويت وتحديدا يوم 12 من شهر يناير القادم، اشتعلت على مواقع التواصل حملة كبيرة من الهجوم والانتقادات ضدها بسبب عودتها إلى حسام بعد الأزمات التي تسبب لها فيها.

وتلقت شيرين العديد من التعليقات السلبية من قبل جمهورها ورواد صفحتها والذين اتخذوا منها موقفا سلبيا عقب عودتها لحسام حبيب مجددا بعد الخلافات التى كانت بينهما، بالإضافة إلى أزمتها مع شقيقها محمد ودخولها المصحة النفسية

بوابة فيتو