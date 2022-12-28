حسن شاكوش يحيي 3 حفلات غنائية ليلة رأس السنة





حسن شاكوش، يعيش المطرب حسن شاكوش حالة من الانتعاش الفني في الوقت الحالي، حيث أنه يستعد لإحياء 3 حفلات غنائية دفعة واحدة يوم 31 ديسمبر الجاري ليلة رأس السنة في 3 فنادق كبري مختلفة بالقاهرة.

ومن المفترض أن يقدم حسن شاكوش خلال حفلاته الغنائية المقرر إقامتها ليلة رأس السنة باقة من أغانيه المختلفة التي يتفاعل معها الجمهور.

حسن شاكوش

ويستعد كل من حسن شاكوش وحمو بيكا لطرح ديو جديد خلال الأيام القلية المقبلة علي موقع الفيديوهات “يوتيوب” بعد تعاونهما سويا في العديد من الديوهات الغنائية،ومن ابرزها “شمس المجرة”، “زي ولادي” وغيرهم من الأغاني الأخري.

ويتعاون حسن شاكو وحمو بيكا في أغنيتهم الجديدة المقرر طرحها قريبا مع الشاعر إسلام المصري والموزع إسلام ساسو.

بوابة فيتو