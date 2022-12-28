سعاد يونس تجري جراحة عاجلة بعد تعرضها لحادث





خضعت الإعلامية إسعاد يونس، لعملية جراحية دقيقة، صباح اليوم، وذلك بعد سقوطها على درج سلم منزلها

في هذا السياق، نشرت الصفحة الرسمية لـ إسعاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، صورة لها معلقًا عليها بقولها: “أجرت صباح اليوم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الايمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من علي درج سلم منزلها”

وتابعت الصفحة الرسمية: “مما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى أحد المستشفيات بمنطقة أكتوبر، وتم إجراء الجراحة العاجلة، وهي الآن في مرحلة التعافي، طالبين منكم فضلا وليس أمرا الدعاء لها بالشفاء”.

مسلسل كامل العدد

وعلي الجانب الآخر شاركت الفنانة إسعاد يونس في بطولة مسلسل كامل العدد مع دينا الشربيني المقرر عرضه في شهر رمضان القادم 2023

وتدور أحداث مسلسل “كامل العدد” في إطار اجتماعي لايت، وتناقش من خلاله العديد من القضايا، أبرزها خطورة السوشيال ميديا، وحكم المجتمع على المرأة التي تتزوج مرة ثانية بعد طلاقها.

والمسلسل بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، تميم عبده، مصطفي درويش، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، أحمد جمال سعيد، سمر علام، وعمرو جمال، والعمل من تأليف رنا أبوالريش وإخراج خالد الحلفاوي.

بوابة فيتو