شاهد بالصورة.. الفنانة هدى عربي تودع مسؤول البث المباشر الخاص بها برسالة مؤثرة وتفتح الباب أمام الراغبين في خلافته.. الآلاف يتقدمون ومفاجأة سارة في انتظار الفائز بالوظيفة





ودعت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي أحد الشباب من الإصطاف العامل معها والذي كان له دور بارز في نجاح حفلاتها الغنائية الأخيرة عبر النقل المباشر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد كتبت عربي تدوينة قصيرة قدمت من خلالها الشكر للشاب مروان على الفترة التي قضاها معها كمسؤول للبث المباشر “اللايف” على حسابها الرسمي عبر فيسبوك.

ومتبت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب على حسابها الشخصي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :(بالسلامة يا مروان وح نفقدك شديد والله).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد قامت الفنانة الشهيرة بممازحة أصدقائها ومتابعيها وذلك بإعلانها عن عن فتح الباب لكل الراغبين في استلام التصوير بدلاً من مروان, حيث كتبت: (لكن يا جماعة انا اي زول يمسك لي اللايف بسافر اسي الداير يسافر اقصد يمسك اللايف منو).

وبعد دقائق من نشر الفنانة لتدوينتها انهالت التعليقات التي يطلب أصحابها العمل بدلاً عن مسؤول البث المباشر السابق كالمطر, خصوصاً بعد أن أكدت الفنانة أن كل من يعمل معها تتاح له فرصة السفر للعمل خارج السودان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين