شاهد بالصور.. بعد أن ظهرت وهي تقود “الجمل” في الصحراء.. الكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعت الفنانة إيمان الشريف للظهور كفتاة بدوية





فاجأت المطربة السودانية الشهيرة إيمان الشريف جمهورها ومعجبيها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بإطلالة جديدة وفريدة من نوعها.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد نشرت الفنانة الشابة صور على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ظهرت من خلالها وكأنها فتاة بدوية.

الفنانة المعروفة ظهرت في الصور التي تم التقاطها من جلسة تصوير خاصة بها وهي تقود الجمال في الصحراء وبملابس وأزياء شبيهة بأزياء البدويات.

وعلى الرغم من عدم إعلانها عن تفاصيل الصور والإطلالة إلا أن المقربين منها أكدوا أنها صور لأغنيتها الجديدة التي حملت اسم (اللوم يا عمة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين