محتجون من “البجا” يغلقون طريق بورتسودان- الخرطوم





أغلق محتجون في شرق السودان اليوم، طريقاً حيوياً يربط ولاية البحر الأحمر بالعاصمة الخرطوم، احتجاجا على إعلان النيابة مقرر مجلس البجا عبد الله أوبشار مُتهماً هارباً، فيما قرر الأخير تسليم نفسه للشرطة.

وقال بيان أصدره المسؤول السياسي في مجلس البجا سيد علي أبو آمنة “نعلن وقفة احتجاجية إغلاقاً للطريق القومي بالإقليم عند منطقة الشاحنات استنكاراً لذلك”، كاشفاً عن تنظيم موكب لمقر النيابة العامة بولاية البحر الأحمر للاعتراض على ما بدر منها.

لكن عبد الله أوبشار أبلغ (سودان تربيون) باعتزامه تسليم نفسه للنيابة غداً الخميس، كما أعلن فتح الطريق المغلق.

وقال “قرر المجلس الأعلى لنظارات البجا أن اسلم نفسي غداً الخميس إلى أقرب قسم شرطة في بورتسودان”.

وكشف عن استجابة المحتجين لطلب قيادات المجلس بفتح الطريق بين الخرطوم- بور تسودان.

وأضاف “الهدف من البلاغ هو الإرهاب والتهديد والتشهير، وإسكات الناس عن التطرق للمظالم التاريخية في شرق السودان.

وتابع “إعلان النيابة تحدث عن هروبي ومحاولة إخفاء نفسي وهذا غير صحيح”.

صحيفة الصيحة