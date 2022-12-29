العثور على حفيد بوب مارلي ميتا بسيارته عن 31 عاما





توفي المغني الجامايكي”جو ميرسا مارلي”، ابن الموسيقي ستيفن مارلي، وحفيد المغني الشهير بوب مارلي عن 31 عاما.

وكتب رئيس وزراء جامايكا “أندرو هولنس” في تغريدة على توتير مساء أمس الثلاثاء: “أتعاطف مع أصدقاء وإخوة موسيقى الريغي.. توفي جو ميرسا بعمر الـ31 عامًا.. رحيله يمثل خسارة كبيرة للموسيقى”.

وقال الصحفي الشهير “أبكا فتز هنلي” في تغريدة أخرى إنه تم العثور على جو ميتا داخل سيارته.

بينما أكدت إذاعة فلوريدا عبر حسابها في إنستغرام خبر وفاة جو ميرسا مشيرة إلى أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد إصابته بنوبة ربو، دون تحديد مكان الوفاة.

وقالت الإذاعة في المنشور إن جو ترك وراءه زوجة وابنة

ينتمي جو لعائلة فنية، فجده هو أشهر مغني الـ “ريغي” في العالم بوب مارلي، أما والده فهو الموسيقي ستيفان مارلي، ولجو شقيقة تدعى “مستيك”، تعمل أيضا في مجال الفن والموسيقى.

ولد جو عام 1991، وقضى سنوات حياته الأولى في جامايكا قبل أن ينتقل إلى فلوريدا، ليدرس هندسة الصوت في كلية “ميامي ديد”.

أصدر جو عدة أغانٍ مصورة على طريقة الفيديو كليب، كما عمل في مجال كتابة الأغاني والتلحين.

تحدث جو عن إرث جده “بوب مارلي” في مقابلة أجراها عام 2021 قائلا: “لن ننسى الدور الذي لعبه في حياتنا، ليس فقط كأب وجد، بل كفنان ترك إرثا لمجتمع الريغي وثقافة الريغي”.

يذكر أن المغني الجامايكي بوب مارلي، يحمل أصولا سورية- يهودية، وكان يمتلك موهبة مميزة بكتابة كلمات الأغاني وتلحينها وتقديمها لاحقا.

ونال مارلي شهرة واسعة بسبب بساطة كلمات أغنياته وقوة الرسائل التي وجهها من خلالها، كالتمرد على الظلم، والعدالة والحرية والسلام.

ام نيوز