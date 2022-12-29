تعزيزا للعلاقات السودانية المصرية احتفال لاستقبال القنصل المصري الجديدوتكريم السابق





اقامت الطرق الصوفية بقاعة دلاس بامدرمان حفلا نوعيا على شرف وداع القنصل العام المصري السابق المستشار أحمد عدلى بتشريف معالى السفير هاني صلاح والقنصل العام لمصر الجديد معالي الأستاذ تامر منير في بادرة تعبر عن عمق العلاقات الازلية بين شعبي وادي النيل، حيث أجمع المتحدثون علي جهود عدلى التي بذلها خلال عمله بالسودان مما تعود خيرا لمصلحة البلدين الشقيقين .

وأعرب رئيس اللجنة المنظمة للحفل الدكتور مجدالدين الشيخ الاحمدي عن أمله في مزيد من التعاون مع الأشقاء في مصر الكنانة .

من ناحيته عدد الدكتور هاشم قريب الله ممثل الطرق الصوفية المشتركات بين شعبي وادي النيل التى لا تحصى ولاتعد وأنهم يشكرون للقنصل أحمد عدلى وجوده مع الصوفية في كل الأفراح والأتراح فيما أورد المك عجيب الهادي رئيس الإدارة الأهلية بالخرطوم عن أمله في أن تلعب مصر دورها المرجو منها في الحفاظ علي أمن واستقرار جنوب الوادي وإن لا تترك السودان لقمة سهلة للأعادي من ذوي الأجندة الخاصة.

من جانبه شكر القنصل العام عدلي للمجتمعين حضورهم للإحتفاء بوداعه وتكريمه معربا عن شكره وجزيل امتنانه للشعب السودانى الذي للصوفية فيه القدح المعلي كما وعد الاستاذ تامر صلاح القنصل العام المصري الجديد بأن يكمل ما بدأه عدلي في تجسيد وتعميق الصلات بين الاشقاء في وادي النيل وإن أبوابه مفتوحه للجميع للعمل لمصلحة مصر والسودان.

وفي ختام الحفل تحدث سفير مصر الاستاذ هاني صلاح عن أن مصر والسودان تؤامان مرتبطين منذ الأزل معربا عن أن فترة عمله بالسودان ستشهد الكثير من الإنجازات التي تنفع القطرين الشقيقين وقد تم تقديم الكثير من الهدايا التذكاربة للمحتفي بوداعه كما تعطر الجو بمدحة مصر المؤمنة بأهل الله التي أداها أولاد البرعي كذلك مدحة أمامنا المصطفي والصفح شيمتنا التي أداها منشدي الطريقة البرهانية التي حضرت بوفد رفيع في هذه الاحتفالية.

سونا