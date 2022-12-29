بالفيديو.. الثلوج الأمريكية تجبر مهاجر “سوداني ” على العودة إلى بلاده





وثق سوداني مهاجر إلى أمريكا مقطع فيديو ساخر لمهاجر سوداني آخر بعدما ضربت العاصفة الثلجية الولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهر الفيديو ، مهاجر سوداني، معه حقيبة كبيرة، يسحبها خلفه، ويسير وسط شارع تغطيه الثلوج، معبرا عن رغبته في مغادرة أمريكا، وعدم البقاء فيها.

ووجه المهاجر السوداني حديثه للشخص الذي يوثق المقطع قائلا : ” شوف بعينك الشجر مات، السيارات غطتها الثلوج ، الشارع فاضي”. فيما ضحك موثق المقطع موضحا له أنه لا يمكنه الذهاب إلى المطار سيرا على الأقدام.

يذكر أن عدد ضحايا العاصفة الثلجية التي ضربت أمريكا قد وصل إلى أكثر من 57 شخصا. حسب “وسائل إعلام أمريكية”.

صحيفة المرصد