جامعة الخرطوم ترفض تخفيض الرسوم الدراسية وتشدد في دخول الحرم





قالت جامعة الخرطوم أمس، إن “الرسوم الدراسية التي أقرتها اللجنة العليا لطلاب المستوى الأول، ستظل كما هي دون تخفيض”. وأنذر بيان صادر عن الجامعة، أمس، الطلاب الجدد بأن آخر موعد للتسجيل هو نهاية العام الجاري. منوها إلى أنه بعد انقضاء فترة السماح بالتسجيل التي ابتدرت في 18 ديسمبر الجاري، فإن الإدارة ستقدم على إرجاع قوائم الطلاب المرشحين الذين لم يكملوا إجراءات تسجيلهم بالجامعة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وشددت على أن المرشح لن يعتمد طالباً إلا بعد إكمال إجراءات التسجيل.

وفي سياق متصل، أكدت الجامعة بأنها لن تحرم أي طالب مرشح للقبول من مواصلة تعليمه بسبب الرسوم الدراسية جراء أوضاعه أسرته الاقتصادية أو الاجتماعية.

وكشفت عن تشكيل لجنة استئنافات للنظر في حالة الطلاب غير القادرين على تسديد الرسوم بصورة فردية.

صحيفة السوداني