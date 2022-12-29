عام مضى وعام آت.. ماذا يقول الشباب؟





مواطن: أمنيتي في العام الجديد أن أرى والدتي

طالب جامعي: نتطلع أن يتعافى السودان من أزمته في العام الجديد

موظف: خسرت أموالاً ضخمة وأريد التعويض

طالبة جامعية: أمنيتي أن أكون صحفية شهيرة وإنشاء منظمة طوعية

لكل إنسان طموحات وأهداف وأحلام يسعى إلى تحقيقها ويتطلع إلى اليوم الذي يراها محققة أمامه.

وفي كل عام جديد يلجأ الناس إلى جرد حصيلة العام السابق ليعرفوا ماذا حققوا من نجاحات وما الذي فاتهم ليحققوه في العام الجديد.

(الصيحة) استطلعت عدداً من الشباب عما حققوه في العام الماضي 2022 وعما ضاع منهم..فماذا قالوا؟

استطلاع: قسمة أحمداي

عمر مصطفى قال لـ(الصيحة) إنه يتمنى للبلد الأمان والاستقرار، وأضاف:أحلامي في العام الجديد أن يكون لي بيت كل شئ ضاع مني في العام السابق وتدمر كل شيء و(روحي مافي)

بينما أوضح المعز عبدالله قائلاً: أحلامي في العام الجديد الأمان والاستقرار، وثانياً العرس وحول العام 2022م، قال: ضاعت مني كل الأعمال وبقينا محبوسين.

وأفاد الشاب محمد عبدالرحمن خريج جامعي في حديثه لـ(الصيحة) بأنه يتمنى في العام الجديد أن يحقق أحلامه في العيش الكريم وإيجاد وظيفة وعمل، وأشار إلى أنه ورغم أنه خريج إلا أنه فشل في إيجاد وظيفة.

الهجرة

وقال بدر الدين عبدالكريم (خريج جامعي) إن حلمه الأول هو الخروج خارج السودان، كما تمنى أن يكون التعليم والصحة مجاني، تمني كذلك للبلد الأمن والأمان والاستقرار والناس يكون همها مخافة الله ورسوله وختم حديثه قائلاً

: نحمد الله ونشكره على كل حال.

وقال عبدالعزيز أحمد، يعمل موظفاً: همي الأول والأخير أن يكون عندي بيت ملك أن يكون أولادي، في أتم الصحة، وكشف بأن همه في العام الماضي كان الأكل والشرب فقط، وكيفية توفيرها.

وأوضح التاجر محمود عبد الكريم: (أحلامي أكون سعيد والبلد تكون في استقرار وأمان وعايزين نظل في بلدنا دون أن نسافر خارجها، ضاع مني الكثير سيارة (جى ان) وأيضاً سيارة (نوبيرا).

وأبان محمد عمر علي راشد، أن حلمه أن يكون سعيداً مع أمه وإخواته، متمنياً الحج والعمرة لوالدته في العام الجديد، وعلَّق قائلاً: أمنيتي بيت ضخم والبلد تسير للأفضل، وقال مواصلاً حديثه لـ(الصيحة): (ضاعت مني حاجات كثيرة، شعبي ضايع وأنا ذاتي ضايع 20 سنة ماشفت والدتي لأنها مقيمة بالجنينة وما قادر أمشي ليها).

ضياع

من جانبه تمنى منير إبراهيم آدم (عامل) بتغيير وضع السودان إلى الأفضل وأن تكون الصحة والتعليم مجاني، وكشف منير عن فقده ملبغ وقدره 4 مليارات جنيه،عن طريق تسعة طويلة.

وأكد الرشيد علي، عايز الراحة التامة جداً جداً ما شعبان شديد يعني وسط، وأيضاً الصحة والتعليم، في السابق من سقوط البشير ضاعات كل الأحلام والأعمال.

فيما ذكر الصادق رمضان آدم، في حديثه لـ(الصيحة) بأنه ينشد في العام الجديد الاستقرار للسودان وأن لا ترتفع إيجارات المنازل وأن تكون ثابتة.

الزواج

وأعرب النور محمد علي حلمي، أنه يتطلع إلى الزواج في العام الجديد، مشيرًا إلى أن العام الماضي كان كله تعب وفلس، وتحسَّر عبد العظيم على مافقده في العام الماضي، وقال إنه فقد موتراً وسيارة وبيت.

وقال أحمد محمد، إنه ترك التعليم في العام الماضي ويتطلع في العام الجديد أن يواصل تعليمه من جديد .

ومضت عائشة في حديثها لـ(الصيحة) بتمنى للبلد الاستقرار والأمن، سودان يسع الجميع يكون أفضل وأحسن والوضع الاقتصادي يكون أحسن من ذي قبل.

أحمد بشير، في العام الجديد أن يكمل زواجه وأن يخرج إلى خارج السودان.

بينما تمنى منتصر عبد الله، أن يجمع أموال ضخمة في العام الجديد، وقال: إن العام الماضي شهد خيبات متصلة.

أمان

وقال خالد ناصر، إنه يتمنى أن البلد يكون في أمان واستقرار وتقبل الآخر وكل المشاكل في السودان تحل بالحوار والتوافق.

وأشارت إيلاف عبدالهادي، إلى أن حلمها في العام الجديد التخرج في الجامعة وبعد ذلك دراسات عليا والزواج والوظيفة، وقالت إنها تريد أن تكون جمعية للنصح والإرشاد والمطالبة بحقوق المظلومين، وأضافت أن حلمها في المستقبل أن تكون صحفية مشهورة.

وذكرت مواهب بكري، إنها تتمنى التخرج في الجامعة والسفر خارج السودان وأكون إعلامية في الحدث وشهيرة.

وأبانت ياسمين أنها -أيضاً- تنشد في العام الجديد التخرج والشهرة والحج والعمرة للوالدة ومراسلة في قناة دولية والسفر خارج البلد والعرس.

أما عائشة صديق، فقالت إنها تتمنى التخرُّج في الجامعة والوظيفة والعرس والعريس يكون مغترب من خارج السودان.

العرس

وقالت إسراء الرشيد، إن حلمي العرس لي ولأخي، وكذلك الشهرة كأم أرادت أن تكون لها قناة خاصة بها، وختمت قائلة: أريد كذلك النجاح والتوفيق في الحياة العلمية.

وذكرت مريم محمد جبر، حلمي التخرج والوظيفة، وأضافت: أتمنى كذلك تحسُّن في الحياة المعيشية، وأن لا تكون هنالك ضغوط مثل العام الماضي 2022م.

صحيفة السوداني