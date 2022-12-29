غادة عبد الرازاق : لم انفصل عن هيثم زنيتا





غادة عبد الرازق، فجرت النجمة غادة عبد الرازاق مفاجأة من العيار الثقيل، حيث ردت علي تصريحات مدير التصوير هيثم زنيتا، والتي قال فيها أمس الأربعاء لـ(فيتو) أنه لم ينفصل عنها بالفعل وكل ما في الأمر أنه كان هناك خلاف عادي وقع بينهما.

رد غادة عبد الرازاق

وقالت غادة عبد الرازاق في تصريح خاص (لفيتو):” كلام هيثم صحيح ولم ننفصل عن بعضنا البعض بالفعل، وكل ما في الأمر كان هناك خلاف عادي بيننا”.

و الغريب في الأمر، أنه أعلنت غادة عبد الرازق يوم 15 ديسمبر الماضي، انفصالها عن زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، وذلك بشكلٍ هادئ وراق، بعيدًا عن إثارة الجدل والإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت غادة عبد الرازق خبر الطلاق بحسب “ET بالعربي”، بينما رفضت الإفصاح عن الأسباب التي أدت إلى انفصالها عن هيثم زنيتا، بعد زواج استمر نحو عامين ونصف العام تقريبًا.

وتزوجت غادة عبد الرازق، من هيثم زنيتا عام 2020، أثناء تصوير مسلسلها “سلطانة المعز”، حيث قدم لها “الشبكة” داخل موقع التصوير، وشهد مخرج المسلسل محمد بكير والملف إياد إبراهيم على عقد الزواج.

يذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق تزوجت 12 مرة، وكان زواجها الأول في عمر 17 عاما.

ويأتي ذلك، بعد أيام من إعلانها الخروج من موسم دراما رمضان المقبل بشكل مفاجئ، حيث كان من المقرر أن تشارك بمسلسل يحمل اسم “تلت التلاتة” إخراج محمد هشام الرشيدي.

وكانت الفنانة غادة عبد الرازق أثارت استغراب الجمهور، بعد ظهورها بشكل غاضب خلال مشاركتها في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة، برفقة ابنتها روتانا.

وعلق الكثير من الجمهور، على صور غادة عبد الرازق، وتعبيرات وجهها الحزينة، والذي تسبب في انتقادات، حيث أكد البعض أن عمليات التجميل التي خضعت لها مؤخرًا تؤثر عليها بشكل كبير.

وتحدثت الفنانة غادة عبد الرازق، عن تفاصيل شخصيتها في حكاية “تحت الحزام” من سلسل “حدث بالفعل” الذي يضم مجموعة قصص مختلفة وذلك من خلال لقائها في برنامج “et بالعربي”.

وقالت غادة عبد الرازق من خلال اللقاء: الشخصية عجبتني أوي ذكائها طريقة تعاملها مع المشكلة وما حدش يعرف هي مين ولا فين ولا إزاي.

ويلقي مسلسل حدث بالفعل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها في حياة الأشخاص المصابين بها وأيضًا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

وكانت غادة عبد الرازق حلت في وقت سابق ضيفة على برنامج “كلام الناس” على شاشة قناة MBC مصر، وتحدثت عن كواليس مشوارها الفني.

وقالت غادة عبد الرازق خلال ذلك اللقاء: “كان نفسي أشتغل مع الأستاذ يوسف شاهين لأنه قامة واشتغل مع نجوم عباقرة، وتمنيت أعرف رأيه فيا وأسمع نصيحته، إلى جانب الأستاذ الراحل عاطف الطيب”.

وفي سياق آخر وجهت الفنانة غادة عبد الرازق رسالة دعم للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي بعد حملة التنمر التي تعرضت لها مؤخرًا.

وقالت غادة عبد الرازق خلال لقائها في برنامج “et بالعربي”: خليكِ في شغلك ونجوميتك والناس اللي بيحبوكِ ليه بتدوري على الناس اللي ما بتحبكيش؟!

بوابة فيتو