روبي تطرح أغنية “عسل يا ناس” غدا





أعلنت الفنانة روبي موعد طرح أغنيتها الجديدة “عسل يا ناس” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وكل منصات الموسيقى.

ونشرت روبي بوستر الأغنية عبر حسابها على تويتر وعلقت قائلة: أغنية عسل ياناس بكرة الساعة ٨ علي يوتيوب وكل منصات الموسيقى”.

مسلسل حضرة العمدة

في سياق آخر تواصل روبي هذه الأيام تصوير مسلسل “حضرة العمدة” والذي تشارك به في موسم دراما رمضان المقبل 2023.

ويحكي مسلسل حضرة العمدة عن فتاة تخرجت في الجامعة الأمريكية وتعيش في القاهرة حياة متمدنة، وهي من أصول صعيدية، تتصاعد الأحداث برجوعها لبلدها في الصعيد، لتجد نفسها مجبرة أن تتولى منصب عمدة “القرية”.

فتدور الأحداث حول كيفية إقناع أهل القرية بتوليها مسؤولية تسيير أمورهم في ظل أن المتوارث أن تلك الوظيفة قاصرة على الرجال.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

والمسلسل من إخراج عادل أديب، وتأليف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، ويشارك في البطولة بجانب روبي كل من؛ سميحة أيوب، بسمة، رياض الخولي، نهلة سلامة، محمد الصاوي، وإدوارد.

بوابة فيتو