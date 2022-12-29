نوال الزغبي تصل الرياض استعدادا لحفل ليلة رأس السنة





نوال الزغبي، نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة لها من العاصمة السعودية الرياض عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وأطلت نوال الزغبي خلال الصورة بإطلالة جذابة، وذلك قبل حفلها المرتقب في ليلة رأس السنة والذي سيجمعها بعدد من النجوم.

وهنأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في وقت سابق جمهورها بعيد الميلاد المجيد، في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر.

ونشرت نوال الزغبي صورة لها ظهرت خلالها بإطلالة جذابة وعلقت: “عيد ميلاد مجيد للكل”.

وأحيت نوال الزغبي مؤخرا سلسلة حفلات في أمريكا بدأت 19 نوفمبر في ولاية بوسطن، وانتهت بحفلة يوم 3 ديسمبر.

نشاط فني لـ نوال الزغبي

ويبدو أن نوال الزغبي تعيش حالة من الانتعاش الفني خلال الفترة الحالية حيث تستعد لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى.

وكشف الملحن عمرو الشاذلي في وقت سابق تفاصيل أغاني نوال الزغبي في تصريح خاص لفيتو قائلا:” الأغنية الأولى من كلمات عمرو المصري وألحاني وتوزيع موسيقي عمرو الخضري، أما الأغنية الثانية تتعاون فيها نوال الزغبي معي أنا وعمرو المصري”.

بوابة فيتو