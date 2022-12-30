شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة سودانية تكشف ردة فعل زوجها عندما تعرضت للمعاكسة من شاب داخل مطعم بعد أن وصفها بــ(المزة)





طالبت سيدة سودانية عبر مقطع فيديو قامت بنشره وتم تداوله على نطاق واسع على منصات مواقع التواصل الاجتماعي الرجال السودانيين بضرورة تعلم “الحنك”.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد كشفت السيدة عن تعرضها لموقف صعب أثناء دخولها مع زوجها لإحدى المطاعم.

وقالت في حديثها أنها ولحظة دخولها مع زوجها قام شاب بمعاكستها قائلاً (أح مزة) لينفعل الزوج الذي كاد أن يقتل الشاب بسبب هذه الكلمة.

وتابعت بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين سألته (ليه يعني أنا ما مزة) فأجابني وهو غاضب (حبيبة انتي مزة لكن مزتي براي).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين