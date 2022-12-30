حجر : لا عودة للحرب مرة أخرى





أكد عضو مجلس السيادة الطاهر أبوبكر حجر شمولية إتفاق جوبا لسلام السودان، وعدم الرجوع لمربع الحرب مرة أخرى، داعياً الجميع للمحافظة على مكتسبات السلام.

وقال حجر خلال مخاطبته جماهير منطقة عد الخير بمحلية كرنوي بولاية شمال دارفور، الجمعة، إن دارفور عانت من التهميش خلال الفترات السابقة بجانب أطراف أخرى من السودان، مؤكداً أن من واجب الدولة تحقيق العدالة بين كل أبناء الشعب السوداني.

وأضاف ان أطراف السلام بمسار دارفور، متفقة حول قضايا التنمية والأمن والاستقرار والتعايش السلمي في دارفور، مشيراً الى أن التمييز الايجابي للمناطق المتأثرة بالحرب يهدف لمعالجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بها أثناء الحرب، وليس تفضيلا لها على بقية المناطق.

وحيّا عضو مجلس السيادة، تضحيات شهداء الثورات بالبلاد، وقال إن ثورة ديسمبر المجيدة توّجت إرث ونضال وتراكم ثورات التحرير عبر تاريخ السودان.

وجدد التزام أطراف السلام بتنفيذ بنود اتفاق جوبا رغم بطء تنفيذ بعض البنود، وقال إن قضية عودة اللآجئين والنازحين الي مناطقهم وقراهم تأتي في مقدمة الأولويات.

وبشان قضايا التنمية في منطقة عد الخير، أشار حجر إلى ضرورة تكامل الجهود الحكومية والشعبية والمنظمات الدولية والوطنية، مشيراً إلى أن صندوق تنمية دارقلا المرافق له في زيارته ،وضع خارطة طريق لإعمار المنطقة بما فيها منطقة عد الخير.

واوضح حجر انه سيعد تقريراً شاملاً عن الاوضاع في المناطق التى شملتها زيارته الحالية، ورفعه لجهات الاختصاص ، من أجل توفير مقومات الكرامة الإنسانية.

إلى ذلك ملّك عضو مجلس السيادة، طلاب مدرسة عد الخير الحقائب المدرسية المتكاملة كما حفّز المعلمين تشجيعاً لهم لاداء رسالتهم السامية، مؤكدا أن التعليم يعد من مرتكزات التنمية بمحلية كرنوي ، وتعهد بانشاء شبكة اتصالات في المنطقة ومعالجة قضية المياه، وبتكلفة تدريب القابلات بالمنطقة .

الصيحة