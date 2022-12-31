الطقس المتوقع غداً في الإمارات





توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

والرياح: شمالية شرقية – شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي: متوسط – مضطرب فيما يحدث المد الأول عند الساعة 08:32 والثاني الساعة 21:03، والجزر الأول عند الساعة 15:18 والثاني الساعة 02:20.

وبحر عمان: خفيف فيما يحدث المد الأول عند الساعة 18:58 والثاني الساعة 05:30، والجزر الأول عند الساعة 12:10 والثاني الساعة 00:00.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 19 80 45

دبي 25 18 75 50

الشارقة 23 15 75 45

عجمان 25 18 70 30

أم القيوين 24 18 70 30

رأس الخيمة 25 15 75 35

الفجيرة 25 18 70 45

العـين 23 15 90 35

ليوا 24 15 90 40

الرويس 23 19 80 55

السلع 23 18 85 55

دلـمـا 22 19 75 55

طنب الكبرى 22 18 75 40

طنب الصغرى 22 18 75 40

أبو موسى 23 19 75 40.

البيان