رانيا يوسف: أتمنى اتجوز راجل أجنبي زي ميسي وبحب اللعبة الحلوة





قالت الفنانة رانيا يوسف:”انا معنديش مواصفات معينة في الراجل اللى ممكن اتجوزه ولكن نفسي احس انه مش بيتعامل مع رانيا الفنانة انا في البيت ست عادية مش عاملة شعري ولا حاطة ميك اب ولا قاعدة مأنتخة”.

شبكة رانيا يوسف

وتابعت خلال لقائها ببرنامج “كلام الناس” المذاع علي قناة “ام بي سي مصر”:”يعاملني بني اَدمة عادية مش فنانة، ومش طالبة شبكة بالملايين وفي الجوازات التلاتة بتوعي مجاليش شبكة بالملايين”.

نظرة سيئة

وأضافت:”لو راجل بصلي بصة مش كويسة وتوجع انا ممكن اقلب الترابيزة عليه واعور له عينيه، وانا متجوزش واحد عقلية سي السيد”.

رانيا يوسف تتغزل في ميسي

ولفتت الفنانة رانيا يوسف:”فيه اصدقاء مشتركين بيني وبين ليونيل ميسي وانا بحبه لانه راجل تجاوز مشاكل كبيرة وهو مش بتاع منظرة، والاصدقاء المشتركين ما بينا بيقولوا انه رجل وانسان جميل جدا، وانا بشجع اللعبة الحلوة، وهو حلو مع مراته، ونفسي يكون عندنا نموذج ميسي الراجل الحلو ده، ليه مش عندنا رجل زي ميسي في مصر، واتمنى اتجوز راجل اجنبي”

على جانب آخر، تحدثت رانيا يوسف عن مسرحية “قمر الغجر” التي تعيدها للوقوف على خشبة المسرح بعد غياب 20 عاما.

وقالت رانيا يوسف خلال لقاء في برنامج The Insider بالعربي: الموضوع حلو ومعمول بشكل استعراضي غنائي وشكله هيبقى لطيف، هغني وهنعمل استعراض، مش غنى طرب هو غناء استعراضي بيخدم العمل وبيكون أسهل بكتير.

على الجانب الآخر، تستعد الفنانة رانيا يوسف لاستئناف تصوير فيلمها المؤجل “ملك” والذي كانت قد بدأت تصويره منذ فترة ولكن توقف التصوير فجأة بعدها.

وتنتظر رانيا يوسف الانتهاء من تصوير فيلم “التاروت” الذي دخلت إلى البلاتوه لتصويره مؤخرًا، حيث من المنتظر أن تبدأ تصوير “ملك” بعدها مباشرة.

فيلم مهرجانات

وقالت رانيا يوسف في تصريح خاص لـ “فيتو” أن فيلم “ملك” فيلم يناقش قضايا هامة، ويمكن تصنيفه على أنه فيلم مهرجانات كما يحلو للبعض تصنيف تلك النوعية من الأفلام.

تحدثت الفنانة رانيا يوسف عن فيلمها الجديد “ملك” الذي بدأ تصويره منذ عدة أشهر ثم توقف بشكل مفاجئ دون أسباب، حيث أكدت رانيا يوسف أن السبب يعود إلى توقيت التصوير.

وقالت رانيا يوسف في تصريح خاص لـ “فيتو” إنها بدأت تصوير فيلم “ملك قبل الصيف، ولكن تصوير الفيلم توقف لعدة أسباب وليس سبب واحد.

السفر والطقس

وأضافت رانيا يوسف أنها سافرت خارج مصر بعد بداية التصوير بقليل، فكان هذا سببًا من أسباب توقف التصوير، ثم دخل عليهم شهر يوليو، وكانت الحرارة شديدة، الأمر الذي جعل تصوير الفيلم مستحيلًا في ذلك الوقت.

وأوضحت رانيا يوسف السبب قائلة أن أحداث الفيلم بالكامل يتم تصويرها في البحر الأحمر، ومع إرتفاع درجات الحرارة في الصيف فإن التصوير هناك يصعب مستحيل، لذلك فضل صناع الفيلم انتظار بداية الخريف ليستأنفوا تصوير أحداث الفيلم في أجواء حرارة مناسبة.

فيلم التاروت

وكانت الفنانة رانيا يوسف قد بدأت تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل اسم “التاروت” منذ عدة أيام، وبدأت رانيا تصوير الفيلم في إحدى الفيلات في منطقة شبرامنت، حيث تقدم فيه دور مختلف وجديد عليها.

وقالت رانيا يوسف إن الفيلم جديد ومختلف من نوعه، وهو ما شجعها على قبول العمل وتقديمه للجمهور، حيث يناقش عدة قضايا إنسانية هامة ويستعرض عدد من المشاكل التي يعاني منها مجتمعنا.

بوابة فيتو