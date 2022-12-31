عبير فؤاد تكشف توقعات الأبراج 2023 لـ سمية الخشاب





توقعات الأبراج 2023، كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد عن الملامح الفلكية للعام الجديد، وأهم حظوظ الأبراج 2023، والأبراج الأكثر حظًّا 2022، وتوقعات الأبراج لسنة 2023.

توقعات الابراج 2023

وكشفت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لموقع (فيتو)، توقعات الابراج 2023 للفنانة سمية الخشاب وما ينتظرها في 2023.

توقعات أبراج 2023 لـ سمية الخشاب

وقالت عبير فؤاد أن الفنانة سمية الخشاب، من مواليد 20 أكتوبر 1966، وسيكون عام 2023 هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لها، تكون فيها أكثر إصرارا وشجاعة، وأكثر قدرة على القيام بأعمال فنية جريئة تحقق لها النجاح والتقدم.

الفنانين الأكثر حظا في 2023

وكشفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج أن من الفنانين الأكثر حظا في 2023 هم:

إيمي سمير غانم – حسن الرداد – كريم عبد العزيز – أحمد عز – غادة عادل – سمية الخشاب – أحمد حاتم – عمرو دياب – محمد رمضان – ريم مصطفى – خالد يوسف – رانيا التومي – يسرا اللوزي – اليسا – أمير المصري.

الفنانين الأسوأ حظا في 2023

كما أوضحت خبيرة الأبراج، لفيتو عن الفنانين الأسواء حظا خلال عام 2023 وهم:

هنا الزاهد – تامر حسني – هاني شاكر – نادية الجندي – محمد منير.

ماذا ينتظر العالم في 2023؟

وقالت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، إن عام 2023 قد يكون مسرحًا للصراعات على مستوى العالم خاصة في الشهور الـ 6 الأولى من السنة، سيكون فيها حركة تنقلات كثيرة لكواكب “المشتري” و”زحل” و”بلوتو” ينتقلون من برج لبرج آخر، ومع هذه التغيرات الفلكية يظهر إيقاع جديد في الحياة، وتتكون ملامح جديدة للعالم، وتبدأ مرحلة جديدة على الأرض.

توقعات أبراج 2023

وكشفت خبيرة الأبراج أن عام 2023، سيشهد أمراضًا تصيب العين، وتنتشر أمراض تصيب الجلد، وسقوط الأجنة، وسوف تقوم حرب عظيمة بين الشرق والغرب، كما أنه يُقتل حاكم عربي وحاكم غير عربي، وتكثر الفتن، وتصيب الشعير والعدس والبقل آفة، وسيكون شتاؤه باردًا.

وأشارت إلى أنه من أول عام 2023 حتى 7 مارس سيكون “زحل” في نهاية رحلته في الدلو، وأخيرا مواليد الدلو يودعون البطء والتأخير والتأجيل والعقبات، وأنه ابتداء من آخر الشتاء، سيكون مواليد الدلو والثور والأسد والعقرب يتحررون من الضغوط، ويجدون مزيدا من السهولة واليسر في العمل والحياة.

وأوضحت عبير فؤاد أنه من أول يناير حتى 23 مارس سيكون “بلوتو” يخطو خطواته الأخيرة في الجدي، ثم يذهب في رحلة قصيرة في الدلو من 23 مارس إلى 11 يونيو. إذا كان مواليد الجدي قد عاشوا تقريبًا عشرين عامًا من التحولات العميقة، فالدور قد جاء على مواليد الدلو ليبدؤوا رحلة التغيير، وأنه حتى 16 مايو سيكون “المشتري” كوكب الحظ يكمل مسيرته في الحمل، ويمنح الحظ في هذه الفترة لبرج الحمل والأسد والقوس والجوزاء والدلو، سيمنحهم أيضًا الإرادة والطموح والحيوية والنشاط.

وابتداء من 16 مايو وحتى ربيع 2024 سيكون “المشتري” ينضم لكوكب “أورانوس” في برج الثور ليبدأ مواليد برج الثور مرحلة جديدة من الحظوظ.

بوابة فيتو