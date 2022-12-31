محمد رمضان يحتفل برأس السنة في دبي





احتفالات رأس السنة، يتواجد الفنان محمد رمضان في دبي للاحتفال برأس السنة الجديدة 2023.

ونشر شقيق محمد رمضان صورة تجمعهما مع أسرتهما، عبر صفحته على فيس بوك، حيث يتواجدون هناك للاحتفال بالعام الجديد.

محمد رمضان مع منى الشاذلي

ويحل الفنان محمد رمضان في لقاء مسجل ضيفا على قناة cbc والقناة الأولى، مع الإعلامية منى الشاذلي، في سهرة خاصة احتفالا برأس السنة الميلادية، اليوم السبت في تمام العاشرة مساء.

ويقدم “رمضان” باقة متنوعة من أغنياته داخل الاستوديو، كما يقدم أغنيات واسكتشات مختلفة للعديد من النجوم الراحلين، لا سيما النجم الكبير أحمد زكي.

ويرد “رمضان” على الانتقادات التي وجهت له في الآونة الأخيرة. كما يتحدث عن أعماله الفنية، وأزماته مع النجوم بسبب تصريحه الدائم بأنه “نمبر وان”، ويبدي حزنه على رحيل الطيار أشرف أبو اليسر، ويروي كواليس ما حدث خلال تلك الأزمة المثيرة للجدل.

وتذاع لأول مرة خلال اللقاء، الأغنية الجديدة لـ محمد رمضان، والتي تجمعه بنجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية، ونجله الفنان محمد عدوية.

وعلى مستوى الأعمال الدرامية، يتحدث رمضان عن دورة في مسلسله الجديد “جعفر العمدة”؛ الذي يخوض به في السباق الرمضاني 2023، ويحكي مواقف طريفة حدثت له خلال الأعمال الدرامية والسينمائية التي خاضها مسبقًا.

أيضًا يشاركه خلال إحدى الفقرات أولاده “علي وكنز”، ويخوضان معه العديد من التحديات والألعاب، وسط تفاعل كبير من الجمهور في الاستوديو

بوابة فيتو