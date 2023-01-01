



كشفت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، حقيقة الأنباء المتداولة حول ارتباطها بمواطنها الفنان أحمد الفيشاوي بعد ظهورهما في صورة أثارت الجدل، مشيرة إلى أن الفيشاوي مجرد صديق، بحسب قولها.

وكانت ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول ارتباط رانيا يوسف بالفنان أحمد الفيشاوي، بعد أن نشر الأخير صورًا تجمع بينهما في أثناء الاحتفال بعيد الميلاد، عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام”.

وقالت رانيا يوسف خلال لقاء تلفزيوني “ترددت إشاعات تقول إنني مرتبطة بأحمد الفيشاوي وإنني سأتزوجه بسبب الصور التي نشرها على السوشيال ميديا، والحقيقة أننا متوافقان، لكني لا أنوي الزواج”.

رانيا يوسف تكشف حقيقة ارتباطها بأحمد الفيشاوي

مخالفة شروط المهرجان.. رانيا يوسف بفستان جريء في “القاهرة السينمائي”

وأضافت “أنا وأحمد نحضّر لفيلم جديد سنشارك به معًا، وكنا نقرأ السيناريو في الصورة المنتشرة، والزواج أمر سهل، لكن المشكلة الحقيقية مَن سأتزوج؟ مَن سيفهم ظروف حياتي ويتأقلم معها؟”.

وأثار الفنان أحمد الفيشاوي الجدل أخيرًا بصور نشرها عبر حسابه على “إنستغرام”، يظهر خلالها وهو يحتفل بـ “عيد الميلاد” برفقة رانيا يوسف؛ ما أثار التكهنات حول دخوله في قصة حب جديدة بعد طلاقه من ندى كامل.

وعلق أحمد الفيشاوي على الصور التي نشرها قائلًا “أعمل على سيناريو فيلم ورد ريحان والاحتفال بعيد الميلاد مع إحدى الممثلات المفضللات لدي.. حلوة القلب، رانيا يوسف”.

إرم نيوز