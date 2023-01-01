السعودية.. تفاصيل تعديلات رسوم تأشيرة الخروج والعودة والإقامة .. ومضاعفة قيمتها في هذه الحالة





صدرت موافقة الجهات المختصة بإجراء تعديلات على رسوم تأشيرة الخروج والعودة والإقامة، ليكون رسم تأشيرة الخروج والعودة (200) ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين بحد أقصى و(100) ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة، وفي حال كان خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

وتفرض (500) ريال رسوم لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر و(200) ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة، وفي حال كان خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

كما تضمنت الموافقة تعديل المادة (38) من نظام الإقامة بالنص الآتي:تجدد رخصة الإقامة لمرافقي العامل الأجنبي والعمالة المنزلية إذا كانوا خارج المملكة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية برسم مضاعف عمّا يُحصّل إذا كانوا داخل المملكة.

صحيفة المرصد