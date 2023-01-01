بالفيديو.. طريقة ترحيب مذيعة بزميلاتها على قناة تلفزيونية تثير الجدل





أثار مقطع فيديو لمذيعات على قناة الواقع حالة من الجدل بسبب كثرة ترحيب إحدى المذيعات بزميلاتها.

وقالت المذيعة: يا هلا ، ومرحبا، صبحكم بالخير جميعا، أيش لونكم، مرحبتين، حياكم الله ، ويكثر خير أم ثامر اليوم فطورنا عندها .”

وتفاعل مغرودن بشكل ساخر مع الفيديو، وعلق مغرد قائلا : ” شوفي هو أكيد بيجوز للأمهات الفقرة ما فيها شك” ، وتابع آخر : : وش هذا يا ساتر، هم صادقين يالله إني بوجهك”. وأضاف مغرد: ” الواقع السنة الجاية دورنا”.

صحيفة المرصد