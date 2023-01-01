السيسي: نواصل جهود الحفاظ على التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين واستئناف مفاوضات السلام





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مواصلة مصر تحركاتها المكثفة في كافة الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها جهود الحفاظ على التهدئة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، واستئناف المفاوضات بين الجانبين، مشددًا على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل بما يسهم في تحقيق الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة.

كما أكد الرئيس ضرورة تجنب أية إجراءات من شأنها أن تؤدي لتوتر الأوضاع وتعقيد المشهد الإقليمي.

وتقدم الرئيس السيسي بالتهنئة لرئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، على توليه منصبه رسميًا ونجاحه في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث بشأن عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن مناقشة مجمل التطورات الحالية على الساحتين الدولية والإقليمية.

بوابة فيتو