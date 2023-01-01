الأرصاد تكشف حالة الطقس بثاني أيام العام الجديد 2023





حالة الطقس، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

توقعات حالة الطقس غدا الإثنين

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا، معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره على أغلب الأنحاء.

طقس غدا الإثنين على القاهرة الكبرى

ويسود غدا، طقس غائم جزئيًّا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية، مشمس على جنوب وشمال الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس غدا على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

ما هي الحالة الجوية غدا الإثنين؟

ومن المتوقع للحالة الجوية، حدوث شبورة مائية في الصباح البـاكر قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القـــاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا الإثنين على القاهرة الكبرى

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطه قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعه، بنسبة حدوث 60%.

الطقس غدا بجميع محافظات الجمهورية

كما توقعت أن يسود غدا طقس بارد في الصباح الباكر معتدل نهارًا على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشرقية، مائل للبرودة ليلًا، في أوله بارد في آخره وتضم السواحل الشمالية “مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح”.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر حار نهارًا على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر لطيف ليلًا.

وتوقعت أيضًا أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر حار نهارًا على جنوب الصعيد ومائل للحرارة على شمال الصعيد، مائل للبرودة ليلًا بارد في آخره على شمال الصعيد، ومحافظات الصعيد تضم “الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان”.

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: “القاهرة، الجيزة، القليوبية”.

إقليم الإسكندرية: “الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.

إقليم الدلتا: “الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية”.

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء”.

إقليم شمال الصعيد: “الفيوم، بني سويف، المنيا”.

إقليم وسط الصعيد: “أسيوط، الوادي الجديد”.

إقليم جنوب الصعيد: “سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر”.

السواحل الشمالية: “مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح”.

الساحل الشمالي الغربي: “مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني”.

الساحل الشمالي الأوسط: “الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام”.

ساحل الدلتا الشمالي: “رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج”.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية اليوم الأحد:

القاهرة: الصغرى 12 والعظمى 20

العاصمة الإدارية: الصغرى 10 والعظمى 19

٦ أكتوبر: الصغرى 10 والعظمى 19

بنها: الصغرى 12 والعظمى 20

الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 19

العلمين الجديدة: الصغرى 12 والعظمى 19

مطروح: الصغرى 12 والعظمى 19

سيوة: الصغرى 09 والعظمى 19

كاترين الصغرى 04 والعظمى 16

بورسعيد الصغرى 13 العظمى 20

الزقازيق: الصغرى 11 والعظمى 20

الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 21

السويس: الصغرى 10 والعظمى 20

شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 23

الغردقة الصغرى 14 والعظمى 23

الفيوم: الصغرى 08 والعظمى 20

بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 20

المنيا: الصغرى 07 والعظمى 20

أسيوط الصغرى 06 والعظمى 21

سوهاج الصغرى 08 والعظمى 21

الأقصر الصغرى 09 والعظمى 22

أسوان: الصغرى 11 والعظمى 23

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