فيفي عبده عن وصفة السبع موجات: دعائي استجاب في البحر وحياتي اتشقلبت (فيديو)





قالت الفنانة فيفي عبده:”انا متعودة طول عمري أروح المياه اقرأ قراَن وانا واقفة، وبنزل 7 موجات وانا بقرأ قراَن وبتفائل بكده، والموجات بتكون ورا بعضها علشان اغسل همومي”.

وصفة السبع موجات لفيفي عبده

وأضافت خلال لقائها ببرنامج “كلام الناس” المذاع علي قناة “ام بي سي مصر”:”انا بتفائل بوصفة السبع موجات لاني لما عملت

مسلسل كيد النسا، بعد فترة اكتئاب مريت بها، كنت بقالى اكتر من سنة مبشتغلش ودخلت في حالة اكتئاب وتخنت وروحت قعدت في مارينا 5 شهور، وكنت اَخر أمل ليا حد يقولي تعالى اشتغلي معايا في المسلسل اللى جاي، وكان نفسي اعمل فيلم شباب امرأة مسلسل”.

وتابعت:”وانا واقفة في مياه البحر بمارينا دعيت ربنا قد موجك اللى عمال يجي ده وانا مش عارفة اعده انصفني علي كل اللى ظلموني، والله العظيم طلعت من المياه لقيت المخرج اللى عايزه اشتغل معاه بيطلبني علي التليفون، كتبت اسمه علي التليفون بسم الله الرحمن الرحيم، وجالي بالورق وقاللى عايزين نعمل حاجات كيد نسا واشتغلنا المسلسل، وحياة اتشقلبت للأفضل بعد فترة اكتئاب”

وقالت الفنانة فيفي عبده في حديث سابق: “أنا بدافع عن الرقص الشرقي ولكن مش أنا اللى أغير من الراقصات الأجنبيات في مصر”.

تعليم الرقص الشرقي

وأضافت: “الراقصات الأجنبيات احنا اللى بنعلمهم الرقص وبيجولي طابور وانا اعلمهم الرقص الشرقي وهما بيرقصوا ويتعلموا كويس ولكن مفيش حاجة اسمها غيرة”.

هدف الراقصات الأجنبيات

وتابعت: “الراقصات الأجانب بيجوا مصر علشان يتجوزوا شبابنا، وانا لما سيبت ساحة الرقص وبقيت امثل لقيت مبقاش عندنا راقصات مصريات”.

وكشفت الفنانة فيفي عبده، في نفس اللقاء، حقيقة تحديدها أسعار مقابلات مثيرة وخاصة في الإمارات، قائلة: “اللي اتكتب على الموضوع ما لهوش معنى وما حصلش حاجة وما قعدتش مع حد، واللي كتب الموضوع دا واحد هندي ما يعرفش حاجة، وموتوني وأنا عايشة”.

اكتئاب فيفي عبده

ولفتت: “مش جنان إني قلت عايزة أروح أقعد في المقابر لأني شُفت الموت موجود في أي وقت، وجالي اكتئاب طبيعي لما مات ليا أختين في سنة واحدة”.

ذعر الكورونا والخوف من الموت

وأضافت: “اللي حصل لي إني اكتأبت وقعدت سنتين ما بخرجش من البيت، ودا بعد فقدان ناس عزاز كتير ومنهم أخواتي الاتنين اللي ماتوا في سنة واحدة، وموت دلال عبد العزيز وسمير غانم ورجاء الجداوي، والكورونا جابت لنا ذعر وكل الناس خافت وتعبت وكله قال عليَّ الدور”.

تبادل الصور والفيديوهات

ويذكر أن الفنانة والراقصة الاستعراضية فيفي عبده شاركت متابعيها مقطع فيديو جديدًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وعلَّقت فيفي عبده على الفيديو: “يا صباح الفل.. كل سنة وأنتم طيبين.. مالك كريسماس وهبني وير بحبك أوي”.

واعتادت الفنانة فيفي عبده مشاركة جمهورها مقاطع فيديو راقصة، عبر صفحاتها وحساباتها الشخصية على مواقع السوشيال ميديا.

وعلى مدار الأيام السابقة تصدَّرت فيفي عبده محركات البحث وصفحات السوشيال ميديا، بعد حلقتها في برنامج “حبر سري” الذي تقدمه الإعلامية أسماء إبراهيم، عبر قناة “القاهرة والناس”.

مع السحر

وتحدثت فيفي عبده خلال اللقاء عن أعمالها مع السحر، وكشفت العديد من الأسرار عن حياتها الشخصية، وأصعب المواقف التي مرَّت بها في حياتها، وكيف تخطت هذه الأزمات.

عائلة فيفي عبده

كما تحدثت فيفي عبده عن ابنتها، وبعض الأسرار العائلية التي تخفيها عن الجمهور، وأيضًا علقت على تصريحاتها التي أثارت جدلًا عندما قال إنها مقتنعة بما تفعله، ولا تحتاج أن تتوب.

كما ردت على رأي الجمهور ووصف البعض بأن مهنة الرقص غير شريفة، وغيرها من الأمور والتصريحات النارية التي تحدثت عنها فيفي عبده خلال اللقاء.

البيان