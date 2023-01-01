أنغام ترفض الغناء مع أصالة في رأس السنة، قصة الخلاف بين الثنائي (فيديو)





خلاف أنغام وأصالة، تصدرت النجمة أنغام خلال الساعات الماضية محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد مشاركتها في حفل تريو نايت Trio Arabic Night في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بليلة رأس السنة 2023.

والتقطت عدسات المصورين الفنانة أنغام أثناء تواجدها خلف كواليس حفل تريو نايت Trio Arabic Night، وهي ترقص على غناء الفنانة السورية أصالة والتي شاركت أيضا في حفل رأس السنة هناك.

انغام ترقص على صوت اصالة شكلها عودة العلاقات pic.twitter.com/dZF32F31zh — Haneen (@cfvzii) December 31, 2022

أنغام ترفض مشاركة أصالة في الغناء

وعلى الرغم من رقصها على صوت أصالة، إلا أن النجمة أنغام رفضت مشاركة أصالة الغناء خلال الحفل، حيث صعدت كل نجمتين لتقديم فقرتهما في الحفل منفردة ولم تغني مع الأخرى.

خلاف أنغام وأصالة

ومن المعروف أن الفنانة أنغام رفضت التصالح مع أصالة، رغم اعتذارها لها أكثر من مرة، كما أنها وجهت لها رسالة مؤخرا أثناء فترة مرضها، وهو ما لم تعلق عليها أنغام.

فيما أبدى عدد كبير من الجماهير، غضبهم من عدم غناء كل من أصالة وأنغام معا، خلال الحفل، خاصة أنهما يعتبران من أقوى الأصوات الغنائية التي شاركت في حفل تريو نايت Trio Arabic Night.

سبب خلاف أصالة وأنغام

وكان الخلاف نشب بين النجمتين أصالة وأنغام بعد زواج الأخيرة من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم الذي كان متزوجا من ابنة شقيقة المخرج طارق العريان الزوج السابق لأصالة.

اعتذار أصالة

وفي شهر أبريل من عام 2021 اعتذرت أصالة لأنغام عن الخلاف الذي حدث بينهما من قبل حين تزوجت أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

ونشرت أصالة صورة لأنغام مع أولادها عبر حسابها على موقع الصور إنستجرام وكتبت قائلة: بدون مُقدّمات بدّي أقدّم اعتذار للغالية الصّديقة دائمًا أنغام عما صدر منّي وأنا أخطأت التّقدير، وكذلك بعتذر جدًّا من ولادي عمر وعبد الرّحمن على اللي صار، شو ما كان ردّ نغّومه أنا بقبل وبقدّر، وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ما كانت سند لبعض ( كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله من مدة ).

أنغام ترفض الاعتذار

و ردت الفنانة أنغام بعدها بشكل غير مباشر على اعتذار أصالة وقالت تعليقًا على سؤال عن مسامحتها شخصا ارتكب في حقها خطأ ثم جاء ليعتذر “إن مثل تلك الأمور لا يجب أن تخرج للعلن عبر السوشيال ميديا”، وذلك في تصريحات صحفية وقتها.

وتابعت قائلة: “الخطأ بحقك عن غير قصد يختلف عن أن أخطئ بحقك بقصد وأعاند وأزيد فهذا ليس خطأ بل له اسم آخر”.

حفل تريو نايت بالسعودية

وتألق عدد من الفنانين خلال مشاركتهن في حفل “تريو نايت” Trio Arabic Night في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بليلة رأس السنة 2023.

وظهرت الفنانات العرب المشاركات في الحفل، بأكثر من إطلالة خلال الحفل، وأشاد الجمهور بجمال وأناقة الفنانات، واختيارهن للألوان، وظهرت جميع الفنانات معا بفستانين حمراء، في أحدي الفقرات احتفالا بليلة رأس السنة.

وشارك في الحفل كلا من، الفنانة أنغام، وأصالة، وإليسا، ولطيفة، ونوال الزغبي، ونانسي عجرم، ونجوي كرم، ووائل كفوري، وصابر الرباعي، وبهاء سلطان، ووليد توفيق، وصابر الرباعي.

بوابة فيتو