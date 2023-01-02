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شاهد بالصور.. الفنانة ونجمة الترند هدى عربي تظهر في تركيا ببنطلون الجينز المحذق وتلفت انتباه الجمهور

2023/01/02
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تعد الفنانة السودانية هدى عربي واحدة من أشهر المطربات ببلادها للدرجة التي جعلت أخبارها وصورها ومقاطع الفيديو التي تظهر فيها تتصدر الترند بعد ساعات من نشرها.

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وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عادة ما تلجأ لأخبار الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب لتحقق أعلى نسبة تفاعلات.

مؤخراً نشر الصفحات صور للفنانة هدى عربي لحظة وصولها تركيا وتوجهها لإحياء حفلها الذي تم الإعلان عنه قبل فترة ليست بالقصيرة والذي أقيم في ليلة رأس السنة بأحد المسارح التركية.

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ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد ظهرت عربي خلال الصور التي تم التقاطها لها في تركيا وهي ترتدي بنطلون “جينز” وصفه الجمهور بالضيق والمحذق.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

2023/01/02