الإرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بشرق وجنوب أواسط البلاد





توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوي – وحدة الانذار المبكر أن ترتفع درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى ارتفاعا طفيفا في شرق وجنوب أواسط البلاد ، بينما تحافظ على قيمها في بقية أنحاء البلاد .

وأضافت الهيئة أن أعلى درجة حرارة متوقعة اليوم هي 37°م في مدن القضارف ، أبو نعامة والدمازين وأدنى درجة حرارة متوقعة صباح الغد هي 10°م في مدينة الفاشر. وأشارت الهيئة الى أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في أجزاء من ولاية البحر الأحمر.

كما متوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في الأجزاء الشرقية من ولايات كسلا، القضارف، سنار والنيل اﻷزرق ، وأمطار خفيفة متوقعة في جنوب شرق ولاية نهر النيل. أهم معالم الطقس لليوم مرتفع جوي يغطي شمال أفريقيا ويمتد ليشمل معظم أنحاء البلاد ومنخفض السودان الحراري.

سونا