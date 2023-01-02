السعودية .. نقل أعضاء من متوفى دماغياً يُنقذ حياة مريضتين





تمكّن فريق طبي بمستشفى أحد رفيدة العام التابع لصحة عسير في السعودية من الإسهام في إنقاذ حياة مريضتين إحداهما بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بخميس مشيط والأخرى بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض؛ من خلال قيام المستشفى بالإبلاغ عن وجود حالة وفاة دماغية، بعد تشخيص الحالة وتوثيقها وفق البروتوكول الوطني المعمول به في المملكة، والحصول على الموافقة بالتبرع بالأعضاء من ذوي المتوفى دماغياً، وفقا لصحيفة الرياض.

وتم التنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء؛ ليصل بعد ذلك فريق طبي متخصص إلى منطقة عسير لإجراء العمليات والإجراءات الطبية اللازمة التي تضمن نقل الأعضاء بشكل آمن وسليم.

واستغرق عملية نقل وزراعة الكلى مدة لم تتجاوز 10 ساعات تقريباً، حيث تم الاستفادة من الكليتين بزراعتها لمريضتين أعطيت اليسرى لمريضة والكلية اليمنى لمريضة أخرى.

البيان