رأس السنة 2023، مشاهد من حفل هيفاء وهبي وسعد لمجرد في لبنان (فيديو)





رأس السنة 2023، أحيا النجم المغربي سعد لمجرد حفل غنائي كبير مع النجمة هيفاء وهبي ليلة رأس السنة في لبنان، وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

ونشر برنامج “et بالعربي” مقطع فيديو يتضمن بعض المشاهد من حفل سعد لمجرد وإليسا في لبنان الذي أقيم ليلة رأس السنة 2023 وذلك علي موقع “إنستجرام”

حماس الجمهور في حفل سعد لمجرد وإليسا

وظهر في مقطع الفديو الثنائي النجمة هيفاء وهبي والنجم المغربي سعد لمجرد في أجواء مليئة بالبهجة وسط تفاعل عدد كبير من الجمهور.

حفلات رأس السنة

وفي سياق آخر احتفل عدد كبير من النجوم في مصر والوطن العربي مع جمهورهم بـ رأس السنة حيث تم إحياء مجموعة حفلات غنائية لباقة من ألمع النجوم، وذلك في القاهرة والعديد من العواصم العربية.

وللمرة الأولى شارك فنان العرب المطرب السعودي الكبير محمد عبده بحفلات رأس السنة بالقاهرة، حيث إنه أحيا حفلا كبيرا في أحد الفنادق الكبرى على ضفاف النيل.

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حفل ليلة تريو العربية

وأحيا أيضا عدد من نجوم الفن بالوطن العربي، ليلة تريو العربية بموسم الرياض في ليلة رأس السنة، وهم: المطربة اللبنانية نانسي عجرم، المطربة اللبنانية إليسا، المطربة السورية أصالة نصري، اللبنانية نجوى كرم، المطربة المصرية أنغام، التونسية لطيفة، نوال الزغبي، التونسي صابر الرباعي، اللبناني وائل كفوري، عاصي الحلاني، الفنان المصري بهاء سلطان، وليد توفيق في مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات البوليڤارد رياض سيتي.

فيما اختتم حفل “تريو نايت” Trio Arabic Night، باجتماع جميع النجوم النجوم المشاركين في الحفل على المسرح، وغناء أغنية “عندك بحرية يا ريس” معا، للمطرب الراحل الشهير وديع الصافي، بالتزامن مع وضع صور للراحل على شاشة المسرح، كما رقص الفنانين رقصة الدبكة اللبنانية الشهيرة، ودقوا الطبول على المسرح معا، في أجواء مليئة السعادة والفن.

بوابة فيتو