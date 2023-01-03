شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تبهر الأسافير بنيولوك جديد ظهرت من خلاله وهي شبيهة بنجمات السينما الهندية





تناقلت صفحات مهتمة بأخبار النجوم والمشاهير وتنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو حديث للفنانة السودانية المعروفة إيمان الشريف.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن المقطع الذي نشرته الصفحات وحقق أعلى نسبة مشاهدة أبهرت من خلاله الفنانة إيمان متابعيها بشكل خاص وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام.

وظهرت الشريف خلال المقطع وهي داخل مركز تجميل بعد فراغها من جلسة تجميل غيرت من شكلها وأظهرتها كنجمات السينما الهندية حسبما ذكر عدد كبيرة من المعلقين.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين