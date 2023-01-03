شاهد بالفيديو.. الفنان محمد بشير يقدم فاصل من الرقص على طريقة “العرضة” مع رجل سبعيني ويكسب احترام الجميع





نشر الفنان السوداني الشاب محمد بشير مقطع فيديو على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حصد آلاف الإعجابات بعد ساعات قليلة من نشره.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن المقطع الذي قام بنشره الفنان الملقب بالدولي جمعه برجل سبعيني في إحدى حفلاته الخاصة التي أحياها.

الفنان الشاب بادل الرجل الذي صعد أعلى المسرح الرقصات على طريقة “العرضة” المعروفة في السودان, حيث ظهر متفاعلاً معه في الرقص بتواضع كبير.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد جاءت كل التعليقات مشيدة بانسانية الفنان الدولي وجبره لخواطر الجمهور بمختلف أعماره.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين