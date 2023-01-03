شاهد بالصور.. الفنانة هدى عربي تحكي موقف طريف حدث لها مع سائق “ترحال”:(نزلت من العربية بعد قال لي كلامك كتير..وهسا راكبة ركشة مع ولد جيرانا)





كشفت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي موقف طريف مر بها اليوم الاثنين بعد أن تركت سيارتها بالخرطوم واستغلت سيارة “ترحال”.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد كتبت سلطانة الطرب على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تدوينة حكت من خلالها الموقف الطريف الذي مر بها مع السائق.

وقالت عربي في تدوينتها التي حظيت بتفاعلات كبيرة: (عربيتي في الخرطوم طلبت ترحال ده ما الموضوع.. بتاع الترحال زهجان الشارع علي اليمين فاتح والشمال قافل).

وتابعت: (قلت ليهو بي جاي فاتح قال لي كلامك كتير سايقة انتي ولا سايق انا والله دي فتحة خشمي, اها اسي نزلت منه في الشارع لقيت ولد جيرانا سايق رقشة راكبة فيها منتظرة لي ترحال ولا امجاد يا جماعة).

وبعد ساعتين من تدوينتها الأولى التي حكت من خلالها الموقف نشرت الفنانة الشهيرة تدوينة جديدة وضحت من خلالها بعض النقاط وقالت: (بوست ترحال ما كان القصد منه قطع عيش بي دليل اني ما نزلت بيانات الرحال لا اسم لا رقم تلفون واعتبرت دة سلوك شخصي منه كل لفكرة ننبه بعض لتجويد الخدمات لبعض الرسالة وصلت ودة برضو في اطار الاهتمام بتجويد كل ما يخدم المواطن ويسخر مصدر رزق للشباب لابد ان نرتقي بخدماتنا كدة بنرتفي ببلد كامل).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين