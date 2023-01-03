شاهد بالصور.. سوداني يقوم لوحده بتنظيف “مكب” نفايات موجود في الحي الذي يسكن فيه دون مساعدة أحد.. حول المكان من “زبالة” لميدان جميل يسر الناظرين والجمهور يقود مبادرة للبحث عنه وتكريمه





تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي السودانية صور حققت أعلى نسبة تفاعلات وحققت الرقم القياسي كأكثر صور نالت اعجاب واستحسان الجمهور.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الصور التي التي حملت بداخلها قصة جميلة بطلها رجل سوداني لم يعجبه منظر الحي الذي يسكن فيه.

حيث قام الرجل لوحده ودون الحاجة لمساعدة أي أحد من سكان الحي بتنظيف “مكب” للنفايات موجود وسط ميدان كبيرة في الحارة.

الرجل الذي كسب احترام الجميع حول المنطقة من “زبالة” إلى ميدان نظيف وجميل غير من شكل المنطقة كلها وهو ما لفت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بالبحث عنه وتكريمه.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد كتب متداولوا الصور (لم يعجبه المنظر…فقام بصنع الفارق وحده ودون مساعدة من أحد ونظف كل المكان..كل الحب والاحترام والتقدير هكذا حنبنيهو).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين