شاهد فيديو مسرب.. عروس سودانية تثير ضجة غير مسبوقة بعد توثقيها لحظة مداعبتها لزوجها بطريقة رومانسية ليستيقظ من نومه ومتابعون: (عرسوا يا جماعة العرس سمح)





أثارت عروس سودانية ضجة اسفيرية غير مسبوقة وذلك بتوثيقها للحظات رومانسية تم تسريبها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد قامت العروس بتصوير مقطع فيديو وهي تقوم بتوثيق مداعبة زوجها من يده ليستيقظ من نومه.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي انقسم ما بين منتقد لتصرف العروس وما بين متعاطف معها, حيث ترى الفئة الأولى أن هذه الأمور تعد من الخصوصيات والتي لا يصلح نشرها على مواقع التواصل.

بينما يرى المتعاطفون مع العروس وبحسب تعليقاتهم التي رصدتها محررة موقع النيلين أن العروس لم تقصد نشره ولكن تم تسريبه دون علمها وموافقتها, بينما شجعت فئة أخرى من المعلقين الشباب على الزواج حيث كتبوا (عرسوا يا جماعة العرس سمح).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين