انهارت بالبكاء.. عريس يفاجئ زوجته بأمر غير متوقع في حفل الزفاف





قام عريس بـ التخطيط والتكتيك لإسعاد العروس في يومهم المميز، ومن أجل هذا الهدف فاجأ شاب عروسه الجميلة بسيارة جديدة في حفل زفافهما التقليدي.

وفي مقطع فيديو مؤثر شاركه أحد المدعوين وهو من مستخدمي تطبيق “تيك توك” TikTok ، تظهر السيارة المزينة بشرائط وبالونات واقفة في مكان حفل الزفاف.

بينما وقف الزوجان اللذان يرتديان زيًا محليًا لطيفًا على حلبة الرقص، وجد العريس إنها اللحظة المناسبة لـ الكشف عن هديته لـ العروس حيث أمر بإدخال السيرة إلى داخل الحفل وصارح زوجته بأنه أشترى لها سيارة جديدة.

صرخت العروس من سعادته بـ المفاجأة التي لم تتوقعها، واحتضنها المهنئون والأصدقاء وهم يحتفلون معها، وفحصت العروس السيارة بينما بدا العريس سعيدًا.

لم تتحمل العروس المفاجأة السعيدة حتى انهارت بـ البكاء الشديد، وظلت هكذا لعدة دقائق حتى تمالكت أعصابها وعادت للرقص مرة أخرى مع عريسها.

صدى البلد