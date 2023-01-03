شاهد.. مراهق سوداني يقود عربته بالخلف على طريقة فان ديزل الشهيرة





حصد مقطع فيديو مثير لمراهق متهور يقود عربته بالخلف بشارع النيل في الخرطوم على طريقة النجم السينمائي ذائع الصيت فان ديزل، ورفاقه، في سلسلة الأفلام الأميركية الشهيرة، السرعة والغضب (Fast and furious)، التي تروي قصة سباقات الشوارع، مئات الآلاف من المتابعين، وتحوّل المشهد المثير إلى “ترند” بعد تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل بالسودان.

زفة تخرج

ووثق مقطع الفيديو المثير، قيادة المراهق لعربته بالخلف بطريقة خرافية أثناء مشاركته زملاءه، زفة بالسيارات بشارع النيل بالخرطوم، احتفالاً بالتخرج في الجامعة.

لكن شرطة المرور أفسدت على السائق المتهور متعته بإلقاء القبض عليه واقتياده إلى قسم الشرطة مخفوراً للتحقيق.

سابقة بالمخالفات المرورية

وقالت الشرطة في بيان رسمي في وقت متأخر ليلة أمس الاثنين، اطلعت عليه “العربية.نت”، إن الشخص الموقوف درج على قيادة عربته بتلك الطريقة وأنها ألقت القبض عليه متلبساً بالقيادة بالخلف، بالاتجاه المعاكس لسير العربات بشارع مزدحم، حسب ما وثق مقطع الفيديو المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف البيان سلوك السائق بالطيش والتهور واعتبرته تعطيلاً لحركة السير الطبيعية للمرور ومخالفة لقواعد المرور الأساسية، ما يشكل خطراً على مستخدمي الطريق وعلى سائق العربة نفسه.

وأضاف البيان أن شرطة المرور اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكب المخالفة والتي تُعد من السوابق النادرة في المخالفات المرورية بالسودان.

العربية نت