«تنظيم الاتصالات» تحذر من الوقوع في فخ الرسائل الوهمية





الرقمية بدولة الإمارات من رسائل وهمية منتشرة تهدف إلى الاحتيال الإلكتروني.

وأوضحت الهيئة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أنها رصدت رسائل وهمية تزعم أنها من شركات بريد كبرى، وتطلب من المتلقين الضغط على روابط لدفع رسوم التوصيل.

وأكدت أنها قامت بإجراء اللازم لإيقاف مصدر الرسالة وحجب الروابط، منوهةً بضرورة عدم الضغط أو التفاعل مع مثل هذه الروابط.

ودعت إلى التأكد دائماً من خلال المواقع الرسمية لهذه الجهات أو تطبيقاتها تفادياً للوقوع في فخ الاحتيال الإلكتروني، والتواصل مع الجهات الشرطية للإبلاغ عن تلك الممارسات الإجرامية.

البيان